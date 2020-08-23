Уволенный с должности директора Национального академического театра имени Янки Купалы за поддержку протестующих Павел Латушко, вошедший в Президиум Координационного совета по трансферу власти, объявил о том, что новые предложения оппозиции коснутся каждого жителя Белоруссии

Оппозиция намерена продолжать отстаивать свою позицию и дальше.

«Мы озвучим наши предложения по дальнейшим шагам. Это будет определённый правовой алгоритм действий, строго в рамках законодательства», — заявил один из членов Координационного совета Павел Латушко на встрече с участниками митинга на площади Независимости 22 августа. «Чай, зонтики и хорошее настроение». Что ожидает Минск в воскресенье © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он добавил, что запланированные меры будут касаться каждого жителя страны, а их эффективность будет зависеть от того, поддержит ли общество предложения оппозиции. Больше никаких подробностей не привёл.

«Если же нет — будем думать о других инициативах. Все ждут каких-то действий», — добавил Латушко.

Оппозиция не признала результаты президентских выборов, объявленные ЦИК, и создала координационного совета по трансферу власти, в который вошли 70 человек. Генеральная прокуратура страны возбудила по этому факту уголовное дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Члены координационного совета утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.