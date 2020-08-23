Белорусская оппозиция – это активное меньшинство, шантажирующее всю страну, считает белорусский политолог Павел Карназыцкий. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии начал работу по делу о создании Координационного совета, целью которого была передача власти от действующего президента к экс-кандидату на этот пост Светлане Тихановской.

«Требования этого комитета о том, что они координируют передачу власти — это и есть попытка захвата власти. Это то, что анонсировала Тихановская. Мы не можем передать власть президенту, который не избран народом. Я думаю, даже не Лукашенко давал такое указание. Просто Следственный комитет действует в соответствии с конституцией Республики Беларусь», — отметил эксперт.

Павел Карназыцкий: В Белоруссии есть правоохранительные органы, которые умеют общаться с шантажистами © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий

«Они сегодня просто собрали активное меньшинство и шантажируют всю страну. Но в Беларуси есть правоохранительные органы, которые умеют общаться с шантажистами», — добавил Карназыцкий.

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