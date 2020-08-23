Россия очень ограничена в своих действиях касательно ситуации в Белоруссии – весь свой небогатый арсенал Москва уже использовала, признав результаты выборов, считает политолог Олег Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Россия на данный момент несмотря на то, что на ней завязано огромное количество белорусской экономики, очень ограничена в своих действиях. И те действия, которые она могла предпринять на этом фронте, уже предприняла: президент [РФ Владимир] Путин поздравил Лукашенко с победой, с состоявшимися выборами. А в остальном в отсутствии инструментом мягкой силе о какой в принципе поддержке можно говорить?» — отметил эксперт.

Олег Бондаренко: Оппозиция в Белоруссии камуфлирует свою антимосковскую позицию, чтобы не отпугнуть избирателей © РИА Новости, Нина Зотина

«Так что Москва весь тот небогатый арсенал, который у нее был тут, уже использовала. И конечно, этот арсенал касается поддержки действующей власти Белоруссии, потому что у нынешней Москвы просто нет других инструментов. Единственное, как мы можем повлиять, — это признать или не торопиться с признанием. Мы уже эти выборы признали, поэтому все», — добавил политолог.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.