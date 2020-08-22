«Вы, наверное, очень хорошо слышите эти угрозы из уст западных политиков. Если все начинают дуть в одну дуду и открыто заявлять о выделении финансовых средств — это не просто так, в дипломатии не бывает такого», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что самолеты F-16 уже находятся в 15-20 минутах подлета.
«Мы это понимали в прошлом году, когда они объявили учения, но коронавирус их немножечко притормозил. А сейчас, когда ситуация у нас, с их точки зрения, неспокойная внутри, они перешли к активным действиям. Все войска развернуты — мы это видим и понимаем. Поэтому я был вынужден отдать приказ о приведении армии в полную боевую готовность», — добавил Лукашенко.
Он напомнил, что в Гродненскую область перебросили десантников из Витебска, на боевое дежурство заступили тактические ракеты «Точка-У», РСЗО «Полонез» и ЗРК «С-300».
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.