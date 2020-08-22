Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО подтягивает свои войска к границе республики. Об этом он сообщил на встрече с депутатами Гродненского областного совета, передает пресс-служба главы республики 22 августа

«Вы, наверное, очень хорошо слышите эти угрозы из уст западных политиков. Если все начинают дуть в одну дуду и открыто заявлять о выделении финансовых средств — это не просто так, в дипломатии не бывает такого», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что самолеты F-16 уже находятся в 15-20 минутах подлета.

«Мы это понимали в прошлом году, когда они объявили учения, но коронавирус их немножечко притормозил. А сейчас, когда ситуация у нас, с их точки зрения, неспокойная внутри, они перешли к активным действиям. Все войска развернуты — мы это видим и понимаем. Поэтому я был вынужден отдать приказ о приведении армии в полную боевую готовность», — добавил Лукашенко.

Белоруссия. Хроника протестов, 22 августа

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.