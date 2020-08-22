«На сегодняшний день шла мощная атака, чтобы ликвидировать Минск как переговорную площадку по Донбассу. Мы видим недружественное поведение Украины, особенно посла, возможную провокацию спецслужб с этими "вагнеровцами"», — отметил политолог.
По его мнению, на сегодняшний день на Украине есть силы, которые не заинтересованы в продвижении в части Минских договоренностей и выполнении их, и была попытка сорвать их, уничтожив минскую площадку.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.