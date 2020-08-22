Глава Тернопольской областной госадминистрации заразился коронавирусом

Глава Тернопольской областной госадминистрации Владимир Труш 22 августа в своем Facebook заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Труш назвал печальной общую ситуацию с коронавирусом в Тернопольской области.

«Коронавирус может снова парализовать Тернопольскую область, потому что статистика печальная. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать. Это не просто цифры. Это человеческие жизни», — отметил он.

Сегодня Украина обновила антирекорд по количеству обнаруженных зараженных Covid-19: подтвердились 2 328 случаев. Киев установил антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки — 7 пациентов.