«Польша как раз-таки является инициатором всех этих движений. Потому что телеканал «Белсат» и все, что с ним связано, финансируется напрямую МИДом и правительством Польши. Фактически Варшава должна признать свою ответственность за ситуацию в республике», — заявил эксперт.
Политолог также отметил, что никаких оснований считать выборы в Белоруссии нелегитимными или незаконными у Евросоюза и Польши нет.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.