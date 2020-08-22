Польша является инициатором протестной активности в Белоруссии и должна признать свою ответственность за ситуацию в республике, считает белорусский политолог Павел Карназыцкий. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

«Польша как раз-таки является инициатором всех этих движений. Потому что телеканал «Белсат» и все, что с ним связано, финансируется напрямую МИДом и правительством Польши. Фактически Варшава должна признать свою ответственность за ситуацию в республике», — заявил эксперт.

Павел Карназыцкий: В Белоруссии есть правоохранительные органы, которые умеют общаться с шантажистами © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.