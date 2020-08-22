Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что зачинщиками массовых протестов в Белоруссии были не белорусы, а иностранцы. Об этом он заявил на митинге в Гродно в субботу, 22 августа. Трансляцию митинга вел RT

«Через границу едут разные люди… Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Ядро зачинщиков беспорядков — не гродненцы, не белорусы. Они сидят там — под Варшавой, под Вильнюсом», — заявил Лукашенко.

Он также обратил внимание на то, куда «побежали» другие кандидаты на пост президента Белоруссии.

«Их ведь никто не гнобил, их никто не выгонял из Беларуси, они сами просили, некоторые, чтобы я их вывез и спас. Некоторые сделали круг через РФ и Украину и там (на Западе — ред.) осели. Неужели мы слепые, не видим, что происходит?» — добавил президент.

Белоруссия. Хроника протестов, 21 августа Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.