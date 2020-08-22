Все заявления белорусской оппозиции – это не более чем набор лозунгов, за которые никто не будет нести ответственности, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Денис Денисов: Попытка госпереворота в Белоруссии – это удар по национальной безопасности России © РИА Новости, Нина Зотина

«Мы можем ссылаться на те очень пространные лозунги, заявления, которые делают некоторые представители этих, условно говоря, оппозиционных сил, не более того. Соответственно, все заявления, которые сейчас находятся в публичной плоскости и касаются внешнеполитических, внутриполитических и экономических ориентаций, — это не больше, чем набор лозунгов, за которые никто не несет ответственности и не будет нести», — сказал Денисов.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.