Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность. Об этом 22 августа сообщает belta.by

Зеленский призвал белорусское общество и власть вести диалог «без дубинок» © пресс-служба президента Украины

Он отметил, что в связи с этим впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

«Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — возмутился Лукашенко.

Он расценил эти действия, как прямое вмешательство в ситуацию в Белоруссии.

«Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают», — отметил белорусский лидер.

В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с президентскими выборами 9 августа, результаты которых не признала оппозиция. В стране проходят акции протеста и забастовки. Накануне Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью «отсечь» Гродненскую область.