Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусское общество и власть найти более спокойный формат диалога и не допускать кровопролития. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина 24» в субботу, 22 августа

«Что касается кровопролития — ни в коем случае. Мы сразу отреагировали. Как бы то ни было, что бы ни происходило власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не "дубинками". Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси», — сказал Зеленский.

Белоруссия. Хроника протестов, 21 августа

«У нас очень хорошие отношения, есть общие семьи…Самое главное — это отношения между народами, это важнее, чем отношения между правлениями. Потому что все временно в нашей жизни. Между властью я имею в виду. Все это временно», — сказал Зеленский.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.