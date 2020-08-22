«Как бы ни говорили организаторы протестов, стержневая идеология у белорусской оппозиции построена на антироссийскости. Это идеология, во-первых, национализма, это идеология солидаризации, как вы упомянули, с различными восточноевропейскими нациями типа поляков и литовцев, это попытка построить некую свою такую же государственную модель. И, конечно, эту модель можно построить только на отрицании советского периода и на антироссийскости», — отметил эксперт.
По мнению Бондаренко, если оппозиция открыто об этом заявит, то отпугнет протестующих.
«В Белоруссии нет такой исторической русофобии, которая есть даже на Украине, например. Поэтому никто не будет, конечно, в открытую говорить, что мы хотим на антимосковской позиции построить всю свою политику, потому что это отпугнет большое количество избирателей, а это не нужно. Поэтому они будут камуфлировать», — добавил политолог.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.