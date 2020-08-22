Стержневая идеология белорусской оппозиции построена на антироссийскости, но она не заявляет об этом в открытую, чтобы не отпугнуть протестующих, считает политолог Олег Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Как бы ни говорили организаторы протестов, стержневая идеология у белорусской оппозиции построена на антироссийскости. Это идеология, во-первых, национализма, это идеология солидаризации, как вы упомянули, с различными восточноевропейскими нациями типа поляков и литовцев, это попытка построить некую свою такую же государственную модель. И, конечно, эту модель можно построить только на отрицании советского периода и на антироссийскости», — отметил эксперт.

Олег Бондаренко: Оппозиция в Белоруссии камуфлирует свою антимосковскую позицию, чтобы не отпугнуть избирателей © РИА Новости, Нина Зотина

«В Белоруссии нет такой исторической русофобии, которая есть даже на Украине, например. Поэтому никто не будет, конечно, в открытую говорить, что мы хотим на антимосковской позиции построить всю свою политику, потому что это отпугнет большое количество избирателей, а это не нужно. Поэтому они будут камуфлировать», — добавил политолог.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.