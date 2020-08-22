Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру рассказал, возможно ли, воспользовавшись моментом, с помощью мягкой силы взрастить в Белоруссии пророссийское движение

Владимир Корнилов о протестах в Минске: Любой дончанин поддержал бы сейчас самый жестокий разгон майдана © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Работали различные общественные деятели в Белоруссии. Да, конечно, значительная часть белорусского населения пророссийская, как, собственно, и на Украине. Нужно давно работать с этими лояльными России людьми, политиками, общественными деятелями», — отметил Корнилов.

Он также отметил, что Лукашенко, как и в свое время экс-президент Украины Виктор Янукович, «зачищал и топил» пророссийские движения и союзы в стране.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.