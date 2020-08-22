«Не надо забывать, Россия и Белоруссия — официальные участники Союзного государства. Мы ближайшие союзники. Согласитесь союзничество и нейтралитет — это оксюморон. То есть если мы союзники, мы не можем быть нейтральными. И я считаю, что уже сейчас наступил тот момент, когда Россия может прямо и открыто вмешаться в ситуацию, связанную с внешней угрозой Белоруссии в рамках ОДКБ», — отметил эксперт.
Он также отметил, что Россия может заявлять, и не раз уже заявляла, что не будет вмешиваться в споры Лукашенко с оппозицией, но обязана предотвратить кибер-атаку, информационную и гибридную атаку на Белоруссию извне согласно союзническим обязательствам.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.