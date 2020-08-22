Россия – главный союзник Белоруссии, поэтому не может сохранять нейтралитет в сложившейся ситуации, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Не надо забывать, Россия и Белоруссия — официальные участники Союзного государства. Мы ближайшие союзники. Согласитесь союзничество и нейтралитет — это оксюморон. То есть если мы союзники, мы не можем быть нейтральными. И я считаю, что уже сейчас наступил тот момент, когда Россия может прямо и открыто вмешаться в ситуацию, связанную с внешней угрозой Белоруссии в рамках ОДКБ», — отметил эксперт.

Он также отметил, что Россия может заявлять, и не раз уже заявляла, что не будет вмешиваться в споры Лукашенко с оппозицией, но обязана предотвратить кибер-атаку, информационную и гибридную атаку на Белоруссию извне согласно союзническим обязательствам.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Владимир Корнилов о протестах в Минске: Любой дончанин поддержал бы сейчас самый жестокий разгон майдана © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.