«Сейчас происходят все разговоры в видеоформате из-за COVID. Поэтому я считаю, что от площадки или от города или места это не зависит совсем. Зависит только от людей, которые вовлечены в трехстороннюю контактную группу. Поэтому я считаю, что очень рано говорить о смене города. Я считаю, что мне кажется, что это неправильно, особенно сейчас это делать. Город был Минск предложен, там идут эти переговоры. Не вижу, скажем так, содержания для смены», — сказал украинский лидер.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.