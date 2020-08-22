Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в переносе переговоров по Донбассу из Минска в другое место. Об этом 22 августа сообщает телеканал «Украина 24»

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