Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны Запада во вмешательстве в ситуацию в стране. Об этом в субботу, 22 августа, сообщило агентство БелТА

Ранее стало известно, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова провести переговоры с белорусскими властями и оппозицией.

Лукашенко подчеркнул, что «действия и соответствующие заявления западных стран — уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси».

«Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают», — добавил Лукашенко.

Белоруссия. Хроника протестов, 21 августа Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.