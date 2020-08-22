«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», — сказал Лукашенко.
Он также добавил, что «внешний фактор» решено было подключить из-за того, что «власть у нас не на месте».
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.