Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что события в стране развиваются по сценарию «цветных революций» с участием внешнего фактора. Об этом он заявил во время посещения военного полигона в Гродно, передает БелТА в субботу, 22 августа

«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что «внешний фактор» решено было подключить из-за того, что «власть у нас не на месте».

Белоруссия. Хроника протестов, 21 августа Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.