Черновцы вошли в «красную» карантинную зону, из-за чего в городе могут начаться масштабные протесты. Об этом 21 августа сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук в эфире «Украина 24»

Все меньше украинцев считают, что общественники должны проводить акции протеста - социология © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал он.

В то же время Каспрук рассказал, что жители Черновцов пока не верят, что заболеваемость пошла вверх. А после ослабления карантина, расслабились как сами украинцы, так и местная власть.

«Не был обеспечен надлежащий контроль областной властью за работой заведений общественного питания, ни один из ресторанов, который проводил свадьбы на 300-400 человек, не был наказан. И сегодня из-за нескольких нарушителей должна свернуться вся экономика города, люди не готовы. То, что было сегодня — это начало общественных протестов», — рассказал он.

Накануне на странице Черновицкой ОГА появилось заявление о том, что из-за ситуации с коронавирусом отменяются все мероприятия ко Дню независимости Украины.

В «красную» карантинную зону попали районы и города Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской и Черновицкой области.