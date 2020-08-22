«Люди не готовы к красной зоне, мы понимаем, что десятки тысяч предпринимателей на Калиновском рынке просто обанкротятся, если будет очередной локдаун. Поэтому и идут переговоры, пока что не слышно официальной позиции городской власти, она как бы формально с этим всем согласна», — сказал он.
В то же время Каспрук рассказал, что жители Черновцов пока не верят, что заболеваемость пошла вверх. А после ослабления карантина, расслабились как сами украинцы, так и местная власть.
«Не был обеспечен надлежащий контроль областной властью за работой заведений общественного питания, ни один из ресторанов, который проводил свадьбы на 300-400 человек, не был наказан. И сегодня из-за нескольких нарушителей должна свернуться вся экономика города, люди не готовы. То, что было сегодня — это начало общественных протестов», — рассказал он.
Накануне на странице Черновицкой ОГА появилось заявление о том, что из-за ситуации с коронавирусом отменяются все мероприятия ко Дню независимости Украины.
В «красную» карантинную зону попали районы и города Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской и Черновицкой области.