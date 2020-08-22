В Минске силовики задержали двух сотрудников компании Viber, а также отца одного из работников. Об этом 21 августа изданию Forbes рассказал гендиректор сервиса Джамел Агауа

«Один просто находился рядом с местом, где арестовывали других, и его забрали с остальными. Другой был наблюдателем на избирательном участке. Он задал несколько вопросов руководству избирательного участка, а через 20 минут его арестовали. И в этом страхе довольно сложно принять правильное решение, чтобы понять происходящее», — рассказал он.

Агауа также добавил, что был арестован отец одного из сотрудников компании.

Белоруссия. Хроника протестов, 21 августа

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская - лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.