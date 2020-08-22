Она позировала в полный рост в самодельном купальнике из медицинских масок на фоне голубой двери.
«Когда все это закончится, у нас останутся маски. Так почему бы не найти им новое применение?» — написала она.
Сантос также рассказала, что, когда пришла в таком виде на пляж, люди смотрели на нее с недоверием, однако вскоре они привыкли к ее «бикини». По словам девушки, некоторые отдыхающие даже поинтересовались, где она купила такой костюм, решив, что он настоящий.
Из геолокации в публикации следует, что она отдыхает на греческом курортном острове Миконос.