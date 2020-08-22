Модель журнала Playboy Ясмин Сантос смастерила бикини из защитных масок и снялась в нем в знак окончания пандемии коронавируса. Соответствующие снимки появились 21 августа в ее Instagram

Из одежды — только маски. В Киеве состоялся необычный забег © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Когда все это закончится, у нас останутся маски. Так почему бы не найти им новое применение?» — написала она.

Сантос также рассказала, что, когда пришла в таком виде на пляж, люди смотрели на нее с недоверием, однако вскоре они привыкли к ее «бикини». По словам девушки, некоторые отдыхающие даже поинтересовались, где она купила такой костюм, решив, что он настоящий.

Из геолокации в публикации следует, что она отдыхает на греческом курортном острове Миконос.