Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания в видеообращении к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому от 21 августа на своем Youtube-канале уличил пятого президента Украины Петра Порошенко в организации похищений и избиений участников Евромайдана в центре Киева зимой 2014 года

Порошенко не пришел на допрос в прокуратуру по делу Евромайдана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Порошенко и [занявший после отстранения Виктора Януковича пост исполняющего обязанности президента Украины Александр] Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов», — заявил Жвания.

Он уточнил, что они организовали избиение журналиста Татьяны Черновол, которая активно выступала против Януковича.

«Это было сделано просто ради того, чтобы не дать затихнуть Майдану, чтобы люди не стали расходиться», — объяснил экс-депутат.

С той же целью 21 января 2014 года похитили протестующих Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, второй позже был убит. Для ожесточения протестов, добавил Жвания, было инсценировано и похищение лидера мобильных групп радикалов Дмитрия Булатова.

«Порошенко ради личной власти не остановится ни перед чем. Он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в кресло президента. Владимир Александрович [Зеленский], не ждите этого, действуйте. Я готов вам помогать, я готов давать показания», — резюмировал политик.

Ранее Жвания заявил, что Порошенко, будучи у власти, украл и вывел в офшоры свыше $3 миллиардов. А в 2014 году высокопоставленному европейскому чиновнику была передана взятка в размере 5 миллионов евро за поддержку Евросоюзом кандидатуры Порошенко на президентских выборах.