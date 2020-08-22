Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента в случае организации новых выборов, передает 21 августа телеканал «Белсат»

Болкунец описал, что станет с белорусской экономикой, если Лукашенко не покинет свой пост © REUTERS, Stringer

Она также отметила, что в решение кризиса в Белоруссии не должны вмешиваться иностранные государства.

«Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне. <…> Именно поэтому был создан Координационный совет, который мы предлагаем в роли посредника в переговорах с властью для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров, чтобы мы вместе пришли к организации новых честных и прозрачных выборов. Все должно решаться внутри страны», — пояснила она.

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами». По его мнению, программа оппозиции предполагает разрыв отношений Белоруссии с Россией. В совете опровергли обвинения Лукашенко, назвав его слова «попыткой манипуляции и обмана».