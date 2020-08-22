Министерство юстиции Украины и госпредприятие «СЕТАМ» выставили на электронный аукцион OpenMarket 13 конфискованных питонов. Об этом сообщили 21 августа на Facebook-странице Минюста

В Закарпатье из кафе сбежал трехметровый питон © РИА Новости, А. Соломонов | Перейти в фотобанк

«С июля мы ввели совершенно новую процедуру бесплатной передачи конфискованных животных. Эта процедура полностью соответствует всем представлениям о гуманном обращении с животными», — заявил заместитель министра по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Он рассказал, что на первом этапе конфискованные по решению суда животные передаются на содержание в зоопарк или специальное убежище. Далее орган государственной исполнительной службы предлагает профильным организациям подать заявку на бесплатную передачу животных. Такие заявки рассматриваются на заседании соответствующей комиссии, которая образуется органом государственной исполнительной службы.

«Животные передаются тем организациям, которые предлагают лучшие условия содержания», — объяснил чиновник.

Старая процедура передачи конфискованных животных не содержала четких правил, которые бы предусматривали конфискацию и дальнейшие действия по решению суда с дикими или домашними животными.