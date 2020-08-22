Пресс-секретарь МВД Белоруссии заверила, что ведомство не подтверждало ООН информацию о четырех погибших во время протестов. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости

Минздрав Белоруссии заявил о третьем погибшем во время массовых протестов © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Коллеги проинформировали меня, что министерство внутренних дел подтвердило отдельно четыре смерти», — сказала она и добавила, что УВКПЧ попросило расследовать гибель людей.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о сотнях заявлений об исчезновении людей. Со дня президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, граждане страны подали в милицию сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых, отметили в министерстве.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов.