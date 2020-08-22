При этом накануне официальный представитель Управления Верховного комиссара по правам человека ООН Элизабет Тросселл заявила, что МВД Белоруссии подтвердило гибель четырех человек в ходе протестов.
«Коллеги проинформировали меня, что министерство внутренних дел подтвердило отдельно четыре смерти», — сказала она и добавила, что УВКПЧ попросило расследовать гибель людей.
Ранее МВД Белоруссии сообщило о сотнях заявлений об исчезновении людей. Со дня президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, граждане страны подали в милицию сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых, отметили в министерстве.
Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов.