Пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина назвала условие ее возвращения на родину без угрозы для ее жизни. Об этом 21 августа сообщает tvrain.ru

Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать забастовки © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Она добавила, что Тихановская вернется в Белоруссию, когда «выскажутся об этом ответственные лица и как только они сядут за стол переговоров».

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

Оппозиция покинула страну, создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами».