«США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID) <…> Украине на сумму примерно 18,3 млн долларов», — говорится в материале американского внешнеполитического ведомства.
В нем подчеркнули, что эти средства призваны улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19, а также смягчить социально-экономические последствия «в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины».
Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более $1,6 млрд долларов на «чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую» помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.