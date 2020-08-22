Власти Соединенных Штатов с начала пандемии коронавируса выделили Украине $18,3 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Госдепартамента

Госдеп США пообещал по $1 млн за помощь в поимке двух украинских хакеров © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В нем подчеркнули, что эти средства призваны улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19, а также смягчить социально-экономические последствия «в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины».

Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более $1,6 млрд долларов на «чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую» помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.