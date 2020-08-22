«Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат "Дзержинский" позволил себе угрожать бастующим тем, что на рабочие места протестующих приедут "безработные шахтеры из Украины"… В Украине на шахтах не укомплектован штат. Шахтеры — это одна из самых солидарных каст в мире, и никто не собирается выехать в Беларусь и выступить в роли штрейкбрехеров. Мы не один раз на Украине оказывались в трудном положении, но мы отстояли свое право мирно выходить на митинги в любой части страны, у нас свободные выборы, поэтому желаем и вам добиться обеспечения ваших прав и свобод», — заявил Волынец в своем видеообращении.
От имени профсоюза горняков он также обратился к белорусским коллегам со словами поддержки и потребовал от Лукашенко «не вспоминать славное имя свободолюбивых украинских горняков в своих политических интересах».
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
Накануне президент Лукашенко предупредил бастующих работников «Беларуськалия», что на их места могут приехать шахтеры с Украины, так как: «во всем мире безработица».