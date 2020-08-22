Украинские шахтеры не планируют ехать работать в Белоруссию и выступать в роли штрейкбрехеров. Об этом 21 августа сообщил глава профсоюза шахтеров, депутат Верховной рады Михаил Волынец на своей странице в Facebook

На Украине прекратили работу угольные предприятия – Волынец © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк заявил Волынец в своем видеообращении.

От имени профсоюза горняков он также обратился к белорусским коллегам со словами поддержки и потребовал от Лукашенко «не вспоминать славное имя свободолюбивых украинских горняков в своих политических интересах».

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.

Накануне президент Лукашенко предупредил бастующих работников «Беларуськалия», что на их места могут приехать шахтеры с Украины, так как: «во всем мире безработица».