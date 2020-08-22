На днях в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил на ящик пива с ведущим «Эха Москвы» Алексеем Нарышкиным, что до нового года Белоруссия войдёт в состав России.
По словам Алексея Зубца, даже в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия останутся разными государствами. Хотя будет происходить интеграция белорусских предприятий в российские холдинги, но единое государство не в интересах ни Белоруссии, ни России.
«Если мы говорим о длинной перспективе вхождения Белоруссии в состав России, это возможно. В короткой перспективе Белоруссия и Россия должны остаться самостоятельными государствами с более интенсивной интеграцией политических и экономических структур, энергосистем, строительством транспортных инфраструктурных проектов, а на выравнивание идеологий, уровня жизни, менталитета уйдет не один десяток лет», — объяснил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.