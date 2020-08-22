Если говорить о длительной перспективе, то вхождение Белоруссии в состав России возможно, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Странный «Беломайдан», странные забастовки и странный Лукашенко. Что действительно происходит в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимир Жириновский поспорил на ящик пива с ведущим «Эха Москвы» Алексеем Нарышкиным, что до нового года Белоруссия войдёт в состав России.

По словам Алексея Зубца, даже в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия останутся разными государствами. Хотя будет происходить интеграция белорусских предприятий в российские холдинги, но единое государство не в интересах ни Белоруссии, ни России.

«Если мы говорим о длинной перспективе вхождения Белоруссии в состав России, это возможно. В короткой перспективе Белоруссия и Россия должны остаться самостоятельными государствами с более интенсивной интеграцией политических и экономических структур, энергосистем, строительством транспортных инфраструктурных проектов, а на выравнивание идеологий, уровня жизни, менталитета уйдет не один десяток лет», — объяснил эксперт.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.