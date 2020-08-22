Главная пророссийская сила в Белоруссии — это белорусский народ, которому выгодно углубление интеграции с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Но для того, чтобы белорусский народ стал союзником России, необходимо снять пропагандистское давление, чтобы белорусы ясно понимали выгоды сотрудничества с Россией.

«Мой опыт общения с белорусами говорит о том, что они уверены, что экономические блага, которые они имеют, — это результат их работы. А то, что белорусское экономическое чудо покоится на фундаменте российской благотворительности, они не знают», — рассказал Алексей Зубец.

То есть, чтобы окончательно повернуть повестку дня в Белоруссии в сторону интеграции и сделать ее неизбежной, необходимо снять информационное давление и объяснить, как выглядит реальность белорусской экономики.

«Это то, на чем необходимо настоять российскому правительству в отношениях с белорусскими властями. И жестко добиться от Лукашенко прекращения неразумной информационной политики. Это залог того, что в Белоруссии появятся пророссийские силы. Их не надо создавать искусственно, надо объяснить белорусскому населению, на каких фундаментах покоится белорусское экономическое чудо», — считает эксперт.

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