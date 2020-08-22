Но для того, чтобы белорусский народ стал союзником России, необходимо снять пропагандистское давление, чтобы белорусы ясно понимали выгоды сотрудничества с Россией.
«Мой опыт общения с белорусами говорит о том, что они уверены, что экономические блага, которые они имеют, — это результат их работы. А то, что белорусское экономическое чудо покоится на фундаменте российской благотворительности, они не знают», — рассказал Алексей Зубец.
То есть, чтобы окончательно повернуть повестку дня в Белоруссии в сторону интеграции и сделать ее неизбежной, необходимо снять информационное давление и объяснить, как выглядит реальность белорусской экономики.
«Это то, на чем необходимо настоять российскому правительству в отношениях с белорусскими властями. И жестко добиться от Лукашенко прекращения неразумной информационной политики. Это залог того, что в Белоруссии появятся пророссийские силы. Их не надо создавать искусственно, надо объяснить белорусскому населению, на каких фундаментах покоится белорусское экономическое чудо», — считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались после того, как ЦИК 9 августа обнародовал итоги выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей, а его основная конкурентка Светлана Тихановская — чуть более 10%.
Сторонники оппозиции, объявившей результаты подсчета голосов сфальсифицированными, вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОН. Милиция применила для разгона демонстрантов дубинки, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Тихановская сбежала в Литву, где позднее объявила о создании Координационного совета.
Итоги выборов президента в Белоруссии не признали и европейские страны, осудившие чрезмерное насилие при подавлении протестов.