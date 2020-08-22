В Белоруссии на фоне политического кризиса осенью начнется масштабный экономический кризис. Об этом рассказал экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Москве в Белоруссии нужен лидер, который пользуется доверием общества © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его мнению, все это в комплексе ударит по экономике, и как бы президент Александр Лукашенко ни пытался удержать власть, он делает только хуже стране, себе и своей семье, и чем позже он оставит свой пост, тем хуже будет ситуация в Белоруссии.

«Я считаю, что Лукашенко должен повести себя по-мужски (тем более, если он себя офицером считает) и подать в отставку. По конституции в этом случае объявляются новые выборы, а полномочия переходят к премьер-министру», — считает Болкунец.

Специалист добавил, что если этого не сделать, то кризис может стать затяжным, нанести серьезный удар по экономике и дестабилизировать ситуацию в Беларуси до некоего гражданского противостояния.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики. Позднее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.