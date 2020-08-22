Подписывать какие-либо интеграционные соглашения с таким руководителем, как Александр Лукашенко, сейчас бессмысленно и вредно, поскольку это может спровоцировать антироссийские настроения в белорусском обществе. Об этом рассказал специалист по российско-белорусским отношениям Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Москве в Белоруссии нужен лидер, который пользуется доверием общества © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его мнению, Лукашенко такого доверия больше не имеет, но он все еще пытается продать себя Москве как единственного легитимного президента.

«В Москве все прекрасно понимают, что с Лукашенко уже всё, и его уход лишь вопрос времени. Это время может тянуться бесконечно (недели, месяцы, годы), но чем дольше Лукашенко будет оставаться на своем посту, тем большие издержки будет нести экономика республики и граждане Беларуси», — уверен Болкунец.

Политолог добавил, что среди политической элиты и руководства республики есть люди, которые вполне достойны и могут возглавить республику, просто многие из них сейчас находятся в тени, опасаясь за свою жизнь.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики. Позднее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.