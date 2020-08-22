Российские и белорусские проблемы начались еще 5-7 лет назад. Об этом 21 августа заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

«Перегибать палку не будет»: белорусский политик о стратегии Запада в отношении Белоруссии © Facebook, Александр Лукашок

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.