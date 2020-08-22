«Мы увидели первые трения, когда господин Лукашенко не очень рвался к углублению интеграции. Он заявил своим чиновникам, что мы пойдем на Запад со своей продукцией, нас там любят и встретят хлебом-солью. Но за 10 лет никаких серьезных достижений в части диверсификации экономики он не добился», — объяснил Зубец.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.
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