«Еще Лукашенко рассчитывает, что его благосклонно примет Москва. Но Москва не заинтересована в наличии слабого лидера в Беларуси. Москве нужен сильный руководитель, который пользуется авторитетом и доверием в обществе», — уверен эксперт.
Политолог подчеркнул, что подписывать какие-либо интеграционные соглашения с таким руководителем, как Лукашенко, сейчас бессмысленно и вредно, поскольку это может спровоцировать антироссийские настроения в обществе.
Лукашенко такого доверия больше не имеет, но он все еще пытается продать себя Москве как единственного легитимного президента, считает Болкунец. Однако, по его мнению, в Москве все прекрасно понимают, что уход Лукашенко является лишь вопросом времени.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики. Позднее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.