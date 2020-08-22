Президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас всячески тянет время, рассчитывая, что с наступлением осени пойдут дожди, наступят холода, и протестные настроения пойдут на спад. Об этом рассказал специалист по российско-белорусским отношениям Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Москве в Белоруссии нужен лидер, который пользуется доверием общества © РИА Новости, Владимир Трефилов

Политолог подчеркнул, что подписывать какие-либо интеграционные соглашения с таким руководителем, как Лукашенко, сейчас бессмысленно и вредно, поскольку это может спровоцировать антироссийские настроения в обществе.

Лукашенко такого доверия больше не имеет, но он все еще пытается продать себя Москве как единственного легитимного президента, считает Болкунец. Однако, по его мнению, в Москве все прекрасно понимают, что уход Лукашенко является лишь вопросом времени.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики. Позднее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.