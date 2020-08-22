Западу не выгодно перегибать палку в отношении Белоруссии, чтобы не подтолкнуть ее в объятия России, - он заинтересован в развитии долгосрочного кризиса. Об этом руководитель Витебского отделения Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александр Лукашок сказал в интервью изданию Украина.ру

«Они же не идиоты». Мирзаян объяснил, какую услугу Запад никогда не окажет Лукашенко © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Перегибать палку Запад опасается ввиду возможных обвинений Беларуси во вмешательстве. В этом случае у [президента Александра] Лукашенко будет иметься повод для более решительных и обоснованных действий и просьб о помощи союзника. А это не нужно Брюсселю. Развитие долгосрочного кризиса в интересах Брюсселя, так как измотанная экономика потом станет решающим фактором для входа в Беларусь официально через парадные двери», — пояснил политик.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.