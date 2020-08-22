Если Россия закроет свои рынки для белорусской продукции, вся белорусская промышленность умрет. Об этом 21 августа заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Кнырик рассказал, какая сила заставит Белоруссию двигаться в сторону РФ и Союзного государства © vk.com, Константин Кнырик Александр Лукашенко пытался продавать белорусскую продукцию на Западе, но «там его не ждут».

«Во-первых, она [продукция] не нужна, потому что есть свое, а во-вторых, белорусское производство, пока его защищали от интеграции в российские производственные цепочки, страдало от недостатка инвестиций и новых технологий. В результате все флагманы белорусской промышленности, как правило, технически отсталые», — сказал Зубец.

По его словам, сегодня белорусские заводы не нужны никому кроме России.

«Со стороны России покупка белорусской продукции — это благотворительность, одна из форм помощи Белоруссии, а вовсе не экономическая целесообразность. Поэтому если белорусская оппозиция, не дай бог, возьмет власть в стране, это будет означать жесточайший экономический кризис уже в течение нескольких месяцев. Потому что на Западе они никому не нужны, а если Россия закроет свои рынки для белорусской продукции, вся белорусская промышленность умрет», — объяснил он.

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