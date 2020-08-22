Адвокат Имма Янсоне намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за жестокого обращения в Латвии с ее подзащитным - бывшим лейтенант-полковником МВД Латвии Олегом Бураком. Она сообщила об этом в интервью изданию Украина.ру

«Он же не дурак»: адвокат Олега Бурака рассказала, где бы сейчас был ее подзащитный, будь он виновен © Sputnik / Sergey Melkonov

По словам Янсоне, пытки к ее подзащитному не применялись, так как в этом плане латвийские правоохранители действуют очень сдержано. Тем не менее, при задержании, укладывая Бурака лицом в пол, ему вывихнули руку, о чем свидетельствует справка скорой помощи.

При этом, как рассказала адвокат, найти бывшего лейтенанта-полковника попросила его дочь и на это у Янсоне ушло четыре дня, так как следователи не отвечали.

«Когда же удалось Олега найти, от него потребовали, чтобы он отказался от меня и признал вину. Я не могу это доказать, но он утверждает, что даже уже когда дело было полгода в суде, к нему все равно приходили и требовали, чтобы он признал свою вину. Моральное давление, как он утверждает, было очень сильное. А со здоровьем плохо… С лекарствами же в тюрьме не особо хорошо», — сказала Янсоне.

Она заявила, что будет готовить заявление в ЕСПЧ, потому что в данном случае это «абсолютно излишняя жестокость по отношению к человеку».

Олег Бурак — лейтенант-полковник МВД в отставке. Он работал в министерстве до 2016 года, пока не был вынужден уйти на пенсию. При этом он был убежден, что реализуется коррупционная схема при разработке программного обеспечения в МВД, и передавал подтверждающие это документы латвийским спецслужбам.

По данным Янсоне, в итоге это программное обеспечение передали на разработку некой новосибирской фирме. После чего Бурака обвинили в шпионаже.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.