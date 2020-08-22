Главным двигателем Белоруссии в сторону интеграции с Россией станет политическая активность большинства, которое президент Александр Лукашенко вынудил выйти на улицы. Об этом руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик сказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко может спасти только Союзное государство – Гаспарян

«Если раньше они просто работали и жили своей жизнью, то сегодня они вынуждены быть вовлеченными в политический процесс. Вот эта политическая активность большинства заставит власть Белоруссии двигаться в сторону России и более активно принимать те решения, которые будут способствовать развитию Союзного государства», — сказал Кнырик.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

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