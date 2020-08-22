Эксперт пояснил, что президент Александр Лукашенко еще в лихие 90-е заблокировал приватизацию многих крупных предприятий, а сейчас их руководители надеются, что в случае свержения Лукашенко они смогут подешевле скупить лакомые кусочки белорусского производства.
«Надо пригрозить им штрафными санкциями. Причем не только санкциями на их предприятия, но и на их самих», — подчеркнул Вассерман.
По его мнению, все остальное белорусы сделают сами, поскольку число протестующих против Майдана в Белоруссии уже совершенно очевидным образом превышает число протестующих майданщиков.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики. Позднее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.