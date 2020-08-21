У белорусской оппозиции существует новая, интересная, модная субкультура. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Бондаренко

«У власти эта субкультура отсылает нас к прошлому, она не является такой модной, интересной для молодежи. Субкультура Лукашенко — это такое «все лучшее из Советского Союза». Это интересно, наверное, для старшего поколения, но не для молодого», — считает политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии начались после того, как ЦИК 9 августа обнародовал итоги выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей, а его основная конкурентка Светлана Тихановская — чуть более 10%.

Сторонники оппозиции, объявившей результаты подсчета голосов сфальсифицированными, вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОН. Милиция применила для разгона демонстрантов дубинки, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Тихановская сбежала в Литву, где позднее объявила о создании Координационного совета. Следственные органы Белоруссии в ответ возбудили уголовное дело о попытке захвата власти.