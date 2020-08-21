В пятницу, 21 августа в Верховный суд Белоруссии поступила жалоба юристов избирательного штаба Светланы Тихановской о признании выборов главы государства действительными. Об этом со ссылкой на члена Координационного совета, адвоката Максима Знака сообщает РИА Новости

По его словам, суд рассмотрит жалобу в течение трех дней. Юристы из лагеря оппозиции приложили и доказательства фальсификации итогов выборов.

«Верховный суд изучает все те доказательства, которые посчитает относимыми к делу… в папках, которые переданы суду, есть подписи людей, которые подтверждают, что они голосовали за Тихановскую, сведения наблюдателей по нарушениям, другие доказательства, показания членов избирательных комиссий, все возможные доказательства по недействительности выборов», — цитирует Знака информагентство.

Неизвестные сержанты революций. Кто пытается направлять и использовать белорусские протесты на низовом уровне © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.