Белорусы народ прагматичный и умеют считать деньги. В их национальном характере есть немного немецкая черта: упрямство и рационализм, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Эксперт прокомментировал так называемый Реанимационный пакет реформ», предложенный белорусской оппозицией.

«Не понимаю, зачем людям, которые совсем не дураки, вешать на уши такую грубую лапшу. Это говорит о низком уровне людей, которые готовят программы для оппозиции. Если бы они хотели переманить на свою сторону белорусский рабочий класс, народные массы, нужно было придумать что-то более интеллектуальное. Это говорит о том, что в оппозиции сидят ни на что не годные люди, которым не хватает ума придумать красивую сказку для собственного народа», — считает Алексей Зубец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Алексей Зубец: Белорусская оппозиция способна "штаны на лямках" превратить в экономический коллапс © Youtube / Алексей Зубец Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.