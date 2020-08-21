Запрещенная в Россия экстремистская организация «Правый сектор» организовала канал доставки стрелкового оружия и боеприпасов в Белоруссию, где после выборов президента вспыхнули протесты оппозиции. Об этом 21 августа на брифинге заявил начальнки управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко, передает РИА Новости

По его словам, к нелегальным поставкам оружия в соседнюю Белоруссию причастен начальник пункта пропуска «Славута».

«Националистам из организации "Правый сектор"* удалось переправить на территорию республики Беларусь десять автоматов АК-74, 23 пистолета ПМ, 50 свето-шумовых гранат, а также 5 тысяч патронов к стрелковому оружию», — цитирует Лещенко информагентство.

Неделя больших скандалов. Обзор политических событий на Украине 14-20 августа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

*Организация запрещена в России