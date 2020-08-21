Представители министерств иностранных стран Латвии и Эстонии заявили о введении санкций против должностных лиц Белоруссии, об этом сообщил латвийский МИД 21 августа

О возможном введении санкций против Белоруссии утром 21 августа высказалась президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Через несколько часов министерство ее страны совместно с МИДом Латвии озвучили решение: оба государства вводят санкции. Пока речь идет только о должностных лицах.

«МИД Латвии и Эстонии выражают серьезные опасения в связи с президентскими выборами в Белоруссии и призывают найти мирное и законное решение кризиса в белорусском обществе. Обе страны введут индивидуальные санкции против отдельных должностных лиц. В частности, санкции предполагают ограничение на выдачу виз», — сказано в сообщении латвийского министерства иностранных дел.

ЕС грозит персональными санкциями белорусским чиновникам, Лукашенко под вопросом © REUTERS, Stringer

Ранее Литва уже анонсировала о санкциях в виде запрета на въезд для Александра Лукашенко и еще 31 белоруса.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд руб).

Протестные акции в Белоруссии продолжаются, оппозиция сообщила о подготовке нового общенационального марша протеста.