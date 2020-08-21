О возможном введении санкций против Белоруссии утром 21 августа высказалась президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Через несколько часов министерство ее страны совместно с МИДом Латвии озвучили решение: оба государства вводят санкции. Пока речь идет только о должностных лицах.
«МИД Латвии и Эстонии выражают серьезные опасения в связи с президентскими выборами в Белоруссии и призывают найти мирное и законное решение кризиса в белорусском обществе. Обе страны введут индивидуальные санкции против отдельных должностных лиц. В частности, санкции предполагают ограничение на выдачу виз», — сказано в сообщении латвийского министерства иностранных дел.
Кто из белорусских чиновников попадет в санкционные списки Латвии и Эстонии пока не сообщается.
Ранее Литва уже анонсировала о санкциях в виде запрета на въезд для Александра Лукашенко и еще 31 белоруса.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд руб).
Протестные акции в Белоруссии продолжаются, оппозиция сообщила о подготовке нового общенационального марша протеста.