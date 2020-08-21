Александр Лукашенко полагает, что за границей уже действуют пять правительств Белоруссии в изгнании. Об этом белорусский президент 21 августа заявил рабочим агрокомбината «Дзержинский», сообщает БЕЛТА

Неизвестные сержанты революций. Кто пытается направлять и использовать белорусские протесты на низовом уровне © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Валерий Цепкало сначала уехал в Россию, а затем в Киев, однако не нашел там пристанище, так как, по словам Лукашенко, Киев не хочет портить отношения с Минском. Поэтому Цепкало перебрался в Варшаву.

Вспомнил Александр Лукашенко и о своей главной конкурентке на минувших выборах Светлане Тихановской.

«Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел, спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Я просто не хочу перечислять — они от Америки до Варшавы», — рассказал Лукашенко.

Рабочих агрохолдинга президент предупредил, что в случае госпереворота они могут остаться без работы.

«И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: "Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?», — объяснил он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.