Глава Белоруссии Александр Лукашенко жестко ответил французскому президенту Эммануэлю Макрону, заявившему о готовности стать посредником между белорусской властью и протестующими, видео ответа Лукашенко 21 августа опубликовал белорусский Telegram-канал «Пул первого»

«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси, но давайте я сначала приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном. Там, ой, какая обстановка, не дай Бог, и террор и "желтые жилеты" — не видят», — заявил президент республики.

Макрон позвонил Путину и попросил остановить насилие в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Представители нескольких европейских стран уже заявили, что не признают белорусские выборы. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 21 августа озвучила, что в этом мнении европейцы солидарны, и в ЕС думают о введении санкций, а ранее Литва уже анонсировала о санкциях в виде запрета на въезд для Александра Лукашенко и еще 31 белоруса.

Выступления «желтых жилетов» начались в середине ноября 2018 года. Символом протестного движения стал светоотражающий жилет, который есть в машине у каждого автолюбителя. Причиной стихийных уличных беспорядков послужило повышение цен на топливо. Затем протестующие стали требовать отставки Эммануэля Макрона. Акции «желтых жилетов» продолжаются.