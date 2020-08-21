«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси, но давайте я сначала приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном. Там, ой, какая обстановка, не дай Бог, и террор и "желтые жилеты" — не видят», — заявил президент республики.
По мнению Лукашенко, Европа слишком озаботилась чужими делами, потому что это повод «отвести внимание от своих проблем».
Представители нескольких европейских стран уже заявили, что не признают белорусские выборы. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 21 августа озвучила, что в этом мнении европейцы солидарны, и в ЕС думают о введении санкций, а ранее Литва уже анонсировала о санкциях в виде запрета на въезд для Александра Лукашенко и еще 31 белоруса.
Выступления «желтых жилетов» начались в середине ноября 2018 года. Символом протестного движения стал светоотражающий жилет, который есть в машине у каждого автолюбителя. Причиной стихийных уличных беспорядков послужило повышение цен на топливо. Затем протестующие стали требовать отставки Эммануэля Макрона. Акции «желтых жилетов» продолжаются.