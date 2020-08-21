Белоруссия может состояться как успешное, независимое и дружественное государство, но для этого ее нужно максимально развивать. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Москве в Белоруссии нужен лидер, который пользуется доверием общества © РИА Новости, Владимир Трефилов

«То, что у Беларуси не было хороших отношений с Европой, — вина исключительно Лукашенко. Своей внутренней политикой и давлением на оппозицию он крушил все демократические институты, уничтожал парламент, уничтожал судебную систему. Сейчас он фактически добился того, что Беларусь становится изгоем в мире», — категоричен Болкунец.

Политолог добавил, что Белоруссия может состояться как полноценное государство, в котором будут учитываться интересы этнических меньшинств, если этого, скажем, потребует польское население, но русофобских настроений там нет и, общество их не допустит.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.