Экс-президент Петр Порошенко примет участие в неофициальном Марше защитников Украины, запланированном на День Независимости 24 августа. Об этом 21 августа «Страна.UA» сообщил источник, близкий к штабу партии Порошенко «Европейская солидарность»

«Порошенко точно будет. Есть два варианта: либо он идет вместе с депутатами своей фракции и держит плакат «Независимостью не шутят» в колонне гражданских, либо, как бывший главнокомандующий — во главе колонны военных рядом с Забродским и Ярошем», — сообщил источник.

Без парада, Порошенко, обвинений в адрес России, но с националистами: как Украина отметила День независимости © пресс-служба президента Украины

В то же время в Нацкорпусе считают появление Порошенко на марше нарушением договоренностей организаторов и «попыткой рейдерской атаки на шествие».

В минувшем году экс-президент Украины шествие участников так называемой АТО на день независимости пропустил, однако явился на прием по случаю праздника, где его заметили с бокалом шампанского.