«Порошенко точно будет. Есть два варианта: либо он идет вместе с депутатами своей фракции и держит плакат «Независимостью не шутят» в колонне гражданских, либо, как бывший главнокомандующий — во главе колонны военных рядом с Забродским и Ярошем», — сообщил источник.

Без парада, Порошенко, обвинений в адрес России, но с националистами: как Украина отметила День независимости
Без парада, Порошенко, обвинений в адрес России, но с националистами: как Украина отметила День независимости
© пресс-служба президента Украины
Так же по его словам, на Европейской площади в конце маршрута шествия запланировано большое выступление Порошенко.

В то же время в Нацкорпусе считают появление Порошенко на марше нарушением договоренностей организаторов и «попыткой рейдерской атаки на шествие».

В минувшем году экс-президент Украины шествие участников так называемой АТО на день независимости пропустил, однако явился на прием по случаю праздника, где его заметили с бокалом шампанского.