«Порошенко точно будет. Есть два варианта: либо он идет вместе с депутатами своей фракции и держит плакат «Независимостью не шутят» в колонне гражданских, либо, как бывший главнокомандующий — во главе колонны военных рядом с Забродским и Ярошем», — сообщил источник.
Так же по его словам, на Европейской площади в конце маршрута шествия запланировано большое выступление Порошенко.
В то же время в Нацкорпусе считают появление Порошенко на марше нарушением договоренностей организаторов и «попыткой рейдерской атаки на шествие».
В минувшем году экс-президент Украины шествие участников так называемой АТО на день независимости пропустил, однако явился на прием по случаю праздника, где его заметили с бокалом шампанского.