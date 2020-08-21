Литва сегодня активно участвует в дестабилизации обстановки в Белоруссии, потому что хочет закрыть белорусскую АЭС. Однако непонятно, почему на такие шаги идет Польша. Об этом рассказал белорусский политолог Павел Карназыцкий в интервью изданию Украина.ру

Павел Карназыцкий: В Белоруссии есть правоохранительные органы, которые умеют общаться с шантажистами © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий

Карназыцкий считает, что Польша и Литва в отношении Белоруссии перешли всякие границы, и теперь их приструнит даже европейское руководство, поскольку они провоцируют страну ОДКБ на применение силы, а третья мировая война между Россией и НАТО не нужна никому.

Политолог также обратил внимание, что Польша и Литва в вопросе Белоруссии используют разную тактику (Польша раздувает протесты, а Литва приняла у себя Светлану Тихановскую), пытаясь отобрать друг у друга пальму первенства.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.