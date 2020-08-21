«Военный компонент очень важен. У нас на территории региона расположены, расквартированные несколько полноценных бригад. Мы планируем, что у нас на территории будет расквартировано командование морской пехоты», — заявил Арахамия.

Мнимые шпионы и печальные будни украинского флота. Что происходит в ВМС Украины
Мнимые шпионы и печальные будни украинского флота. Что происходит в ВМС Украины
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Также, по его словам, в регионе реализуется программа доступного жилья для военных.

Кроме того, он сообщил, что в Очакове строится новый морской объект. Председатель фракции «Слуга народа» подчеркнул, что в Николаеве будет реализована программа обновления военного флота.    