«Военный компонент очень важен. У нас на территории региона расположены, расквартированные несколько полноценных бригад. Мы планируем, что у нас на территории будет расквартировано командование морской пехоты», — заявил Арахамия.
Также, по его словам, в регионе реализуется программа доступного жилья для военных.
Кроме того, он сообщил, что в Очакове строится новый морской объект. Председатель фракции «Слуга народа» подчеркнул, что в Николаеве будет реализована программа обновления военного флота.