Председатель депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал обновление военного флота Украины. Об этом 21 августа он сообщил во время презентации стратегии развития Николаевской области с участием президента Украины Владимира Зеленского, передает УНИАН

«Военный компонент очень важен. У нас на территории региона расположены, расквартированные несколько полноценных бригад. Мы планируем, что у нас на территории будет расквартировано командование морской пехоты», — заявил Арахамия.

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Кроме того, он сообщил, что в Очакове строится новый морской объект. Председатель фракции «Слуга народа» подчеркнул, что в Николаеве будет реализована программа обновления военного флота.