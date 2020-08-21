Москва все же решила работать с Александром Лукашенко, потому что никаких пророссийских альтернатив Лукашенко в Белоруссии нет, ни на персональном уровне, ни на уровне общественных организаций. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Пока что отношение к Лукашенко не является маркером геополитических ориентаций белорусов © РИА Новости, Нина Зотина

«Лояльность/оппозиционность человека к власти не говорит о его пророссийской или антироссийской ориентации. Многие убежденно пророссийские граждане участвуют в акциях против Лукашенко. Он сам сделал все, чтобы потерять эту привязку к себе голосов пророссийского электората», — считает Неменский.

Политолог добавил, что хотя руководство и основные активисты оппозиции — радикально антироссийские, поскольку они представляют те общественные организации, которые создавались, руководились и оплачивались западными структурами,само белорусское общество в большинстве своем является пророссийским.

У России все еще имеются огромные возможности по работе с белорусами и белорусским общественным мнением, которые она не задействовала, заключил собеседник издания.

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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.